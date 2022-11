Ein ostwestfälisches Heimspiel wird der Abend für Abdelkarim. Für den Comedian aus Bielefeld lief es zuletzt alles andere als schlecht, wie seine Auftritte beim Streaming-Erfolg "LOL – Last One Laughing" und seiner ersten eigenen Show "Team Abdel" beweisen. Echt okay, wie der Ostwestfale gerne sagt. Als waschechte Fränkin in Berlin ist Mia Pittroff der Culture Clash in Person. Eine pointierte Erzählerin und Beobachterin ihrer Umwelt, vordergründig nett, hintersinnig böse.

Philipp Weber ist an einer Uni bestens aufgehoben. Der Kabarettist und Schriftsteller hat Neugier zu seinem Beruf gemacht – und verbindet diese mit feinem Humor. Wo könnte man trefflicher das Für und Wider von künstlicher Intelligenz, Gentechnik und anderen Zukunfts-technologien sezieren als am Campus? Für die musikalische Note sorgt der Liedermacher Falk an diesem Abend. Er kommt mit Gitarre und Selbstironie auf die Bühne. Und mit schwarzem Humor.

Aufzeichnung vom 7. November 2022 aus der Universität in Paderborn

Redaktion Simon Strehlau