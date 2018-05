Kabarettfest in Paderborn

Hazel Brugger, Christian Ehring, Sebastian Krämer, präsentiert von Kleinkunstpreisträger Matthias Brodowy – die erstklassigen Künstler des WDR 5 Kabarettfests beweisen: Paderborn macht ernst mit lustig!

Unter dieser Überschrift feiert die Großstadt in Ostwestfalen den lieben langen Mai ein Kabarettfestival mit den Großen der Szene. Das prominent besetzte WDR 5 Kabarettfest eröffnet die satirischen Festspiele und beweist: Der Ostwestfale geht zum Lachen nicht in den Keller. Sondern in die Paderhalle.