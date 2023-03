WDR 5 Kabarettfest aus Köln

Multitalent Martin Zingsheim gibt sein Debut als Moderator des Kabarettfests: ein Virtuose, ob mit Worten oder auf den Tasten. Für großartiges Musikkabarett steht auch sein österreichischer Kollege Christof Spörk. Die Rampensau aus der Steiermark liefert in seinem neuen Programm "Dahaam" zusammen mit seinem Bühnenpartner Alberto Lovison Songperlen im Dialekt und aus überraschenden Perspektiven – zum Beispiel im "Männergesangsvereinslied aus der Sicht eines Mähroboters".

Bernard Liebermann ist der wohl jüngste Kabarettist Deutschlands, Mitglied der "Leipziger Pfeffermühle" und sächsisch kann er auch noch. Auf der Bühne schlüpft er in die Rolle des Zeitungsjungen, der die Schlagzeilen kommentiert – manchmal auch mit den Mitteln von Schlager und Rap.

Barbara Ruscher knöpft sich satirisch, bissig und charmant die Widersprüche des woken Zeitalters vor: Bei wem endet der Kampf gegen den Klimawandel, sobald Windräder vor dem eigenen Haus stehen? Wer fährt gern raus in die Natur und schottert dennoch seinen Vorgarten? Die TV-bekannte Kabarett-Lady schont niemand, wenn sie über Nachhaltigkeit, Partnerportale und Cancel Culture spricht.

Dave Davis schließlich steht für rasanten Stand-Up, wobei der Bonner mit ugandischen Wurzeln sich längst vom Ethnokabarett gelöst hat. Sein neues Solo "Ruhig Brauner" bezeichnet Davis als "Soforthilfeprogramm für Deutschland".

Aufnahme vom 5. März aus dem Theater am Dom in Köln - Sendung am 11. März 2023

Redaktion Michael Lohse