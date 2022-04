WDR 5 Kabarettfest in Köln

Simone Solga fremdelt mit dem Zeitgeist: Gesinnung ist wichtiger geworden als Verantwortung und Emotion wichtiger als Fakten. Ihre Reaktion: "Ihr mich auch!“ Solga erklärt sich unabhängig vom Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler.

Ihr Kollege Fatih Cevikkollu wiederum lädt ein zum Perspektivwechsel: raus aus der Wohlfühl-Filterblase, rein in die unbequeme Welt zwischen Nachrichten und Fake-News. Wenn die Welt verrücktspielt, braucht es jemanden, der sie wieder geraderückt.

Der Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners hat schon so ziemlich alle einschlägigen Preise abgesahnt, ist Gastgeber einer Mix-Show bei 3sat und stellt seine Schlagfertigkeit in mehreren Podcasts unter Beweis. In seinem neuen Programm "Flamingos am Kotti" nimmt er die schräge Szene an Berlins Kottbusser Tor unter die Lupe.

Einen verspielteren Umgang mit dem Zeitgeist wählt Basta-Frontmann William Wahl in seinem zweiten Solo "Nachts sind alle Tasten grau“. Der Mann am Klavier schaut spöttisch auf die Feierfreudigkeit der Kölner, die Fahrerinnen von SUVs oder kämpft mit den Tücken des Genderns. ​

Aufzeichnung vom 10. April 2022 aus dem Theater am Dom in Köln - Sendung am 23. April 2022

Redaktion Michael Lohse