WDR 5 Kabarettfest aus Düsseldorf

Mit feinsinnigen Pointen fasziniert Lars Reichow sein Publikum. Im zakk präsentiert er Ausschnitte aus seinem Programm »Ich!». Damit gelingt dem musikalischen Humanisten ein kabarettistischer Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen. "Wir müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen" ist sein Credo, das auch für den Humoristen Nektarios Vlachopoulos gilt. Als Artist der Artikulation bringt der ehemalige Deutschlehrer die nötige Anregung für den Geist mit auf die Bühne – Nebenwirkung gute Laune inklusive. Für ausreichend Schwingung sorgen Suchtpotenzial. Ausgestattet mit einer hohen Dosis Krawall, bürstet das Frauen-Duo mit Power-Röhre und Klavier einmal alles auf links.

Bei Newcomerin Lea Hieronymus findet man eine Fülle an Talenten in der Packungsbeilage. Die ausgebildete Musicalsängerin ist auch versiert in Rap, Tanz und Humor und gewann damit 2021 den Stuttgarter Besen.

Aufzeichnung vom 11. April 2023 aus dem zakk in Düsseldorf - Sendung am 15. April 2023

Redaktion Simon Strehlau