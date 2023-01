Auf der Pantheon Bühne präsentieren sie humoristische Höhepunkte aus ihren aktuellen Programmen. So nimmt Star-Kabarettist Max Uthoff kein Blatt vor den Mund und seziert Politik und Gesellschaft gnadenlos und sprachversiert. Dabei liefert er eine treffsichere, oft tiefschwarze Kritik an politischen und wirtschaftlichen Systemen.

Ebenfalls in Bonn mit dabei: die Musik-Kabarettistin und Entertainerin Gayle Tufts, die Erfinderin des "Dinglish" – was ein poetischer und pointierter Mix aus Deutsch und Englisch ist. In ihrem Programm mischt sie Musik, Comedy und Choreographie und zelebriert die absurden Wunder des Alltags. Unglaublich energiegeladen sind auch die Auftritte von Ingrid Kühne. Wenn sie von ihren Erlebnissen mit Mann Ralf und Sohn Sven erzählt, lässt sie einen wahren Pointen-Regen auf ihr Publikum niederprasseln. Auch Teresa Reichl ist der beste Beweis dafür, dass auch Frauen lustig sein können. Die bayrische Kabarettistin kommt aus einem Dorf, hat aber das Dorfleben mit in die Stadt genommen und die klassischen Geschlechterrollen mit in die Emanzipation – was am Ende nichts anderes ist als eine satirische Bestandsaufnahme nach fast einem Vierteljahrhundert Frauenleben.

Aufzeichnung vom 20. März 2023 aus dem Pantheon in Bonn - Sendung am 25. März 2023

Redaktion Anja Iven