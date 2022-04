Zu Gast sind in der Unterhaltung am Wochenende der Kabarettist René Sydow mit leider wahren Geschichten aus der Welt der Pflege, von der "Heim-Suchung" für den eigenen Opa etwa. Und es stellt sich nicht nur bei ihm, sondern auch bei Comedienne Martina Schönherr die Frage: Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und warum geht der Mann angeln?

Und da ohne Musik alles nichts ist, singen die Männer von Basta noch mal eure liebsten Lieder. Das ist nicht nur ein Versprechen, sondern auch der Name ihres neuen Albums. Zum ersten Mal in Bonn: Christof Spörk mit dem großen Alberto-Lovison-ein-Mann-Schlagorchester und wilden Liedern und Geschichten aus der Alpenrepublik Österreich.

Aufnahme vom 25. April 2022 aus dem Pantheon in Bonn - Sendung am 30. April 2022

Redaktion Anja Iven