WDR 5 Kabarettfest aus Bonn

Zu Gast sind auf WDR 5 der Kabarettist HG Butzko, der die aktuelle Situation Revue passieren lässt, allerdings aus seiner sehr eigenen Sicht. Martin Zingsheim, preisgekrönter satirischer Musiker oder musikalischer Satiriker, je nachdem der neue Songs aus dem Homeoffice dabei hat. Und beispielsweise noch einmal die Abstandsregeln erklärt.

Außerdem dabei, weil zur Zeit der lustigste Comedian der Republik: Stefan Danziger aus Berlin und ebenfalls aus der Hauptstadt, aber früher eigentlich mal aus den USA: die Sängerin Gayle Tufts. Ihr Radioauftritt ist auch ihr erster Auftritt nach der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Trump bye bye ist ihr neues Motto.

Aufzeichnung am 2. Februar 2021 im Pantheon Theater in Bonn - Sendung am 6. Februar 2021

Redaktion Anja Iven