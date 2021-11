WDR 5 Kabarettfest Bielefeld

„Ich hab nur zwei Hände“, klagt Hennes Bender in seinem neuen Programm, doch wenn man zusätzlich mit einem so forschen Mundwerk gesegnet ist wie der selbstbewusste Bochumer, reicht das völlig zum idealen Gastgeber einer Comedy-Show. Auf der Bühne des Zweischlingen geben sich diesmal die Kabarettlegenden die Klinke in die Hand: Lioba Albus, die flinkste Zunge aus dem Sauerland nimmt die aktuelle Debattenkultur mit ihren Überhitzungen aufs Korn. Konrad Beikircher zeigt, dass er weit mehr Facetten zu bieten hat, als den Deuter des Rheinlandes: Der 75jährige Bonner spielt aktuell gleich mehrere Programme gleichzeitig, ob über die Geschichte der Pandemien, seinen Lieblingskomponisten Beethoven oder den Alltag auf Kreuzfahrten.

Das Kölner Duo Onkel Fisch verspricht in seinem brandneuen Solo nicht weniger als „die Wahrheit“. Das tun sie vielleicht subjektiv, aber zu erwarten ist objektiv ein vergnüglicher Ritt durch die Schlagzeilen einer Zeit, die anfällig ist für Verschwörungsmythen aller Art. Michael Frowin ist Autor und Regisseur für Ensembles wie „Distel“ und „Herkuleskeule“, sondern auch bekannt als Kanzlerchauffeur aus der TV-Sendung „Kanzleramt – Pforte D“ mit Lothar Bölck. Im Kabarettfest richtet der produktive Kabarettist und Autor den Blick auf bewegte Monate in Berlin.

Eine Aufzeichnung vom 17. November 2021 aus dem Zweischlingen in Bielefeld

Redaktion: Ralf Klemm und Michael Lohse