Horst Evers und Gäste

"Lecko mio – Siebzig werden“ heißt das druckfrische Werk von Abenteurer, Journalist und Reiseschriftsteller Helge Timmerberg. Als Jugendlicher trampte er nach Indien, später lebte er mal in Havanna, mal in Marrakesch. Inzwischen lässt er es ruhiger angehen, aber die Neugier ist geblieben. In seinem Buch lässt er selbstironisch Revue passieren, wie sich das Reisen für ihn über die Jahre verändert hat.