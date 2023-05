Helge Schneider „Der letzte Torero – BIG L.A. Show“

Es ist ein Konzert und auf der Bühne steht (oder sitzt oder tanzt) Helge Schneider. Unter anderem. Und es wird musiziert. Das ist dann schon das meiste von dem was feststeht, bevor dieser Abend beginnt. In seinem neuen Programm plant Helge Schneider, dem Zufall eine gewichtige Rolle zuzugedenken.

WDR 5 hat die Aufnahmetechnik empfindlich präpariert, wenn Helge Schneider in der Essener Philharmonie zwischen Virtuosität und Wahnsinn wandeln wird – mutmaßlich. Was am Ende dabei rauskommt, könnte die Bevölkerung verunsichern, oder wenigstens überraschen. Wahrscheinlich wird es auch lustig.

Oder wie es Künstler und Konsorten auf der eigenen Webseite beschreiben:

„Mit seiner neuesten Show „DER LETZTE TORERO - BIG L.A. SHOW“ singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon, xylophoniert sich HELGE in die Herzen der vielen Menschen, die da kommen sollten eventuell. HELGE macht auch Ihren Konzertsaal wieder voll! Adäquate Musiker begleiten den in der internationalen Fachwelt anerkannten Mega-Star auf seiner Reise.“

Eine Aufzeichnung vom 19. Mai 2023 aus der Philharmonie Essen - Sendung vom 3. Juni 2023

Redaktion Simon Strehlau