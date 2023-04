Das Soloprogramm-Update statt „Beste Gäste“

Fritz Eckenga – Am Ende der Ahnenstange

Der Anthroposoph aus Leidenschaft berichtet vom „Ende der Ahnenstange“. Will heißen: Ruhrgebietskabarettist Fritz Eckenga präsentierte sein aktuelles Soloprogramm in Dortmund für WDR 5 – in einer komplett neuen Fassung.