Beste Gäste@Eckenga - Mit Torsten Sträter und Ella Carina Werner

Torsten Sträter ist einer der großen Stars in der Kleinkunst-Szene. Seine Wurzeln liegen im Ruhrgebiet. Hier hat er angefangen, schräge Geschichten zu erzählen und damit alle Poetry-Slams gewonnen. Lange schon ist er raus aus den kleinen Clubs und hat all die großen Bühnen und die wichtigen Satireshows im Fernsehen mit seinem skurrilen Humor erobert. Und wenn der Mann mit dem sonoren Organ und der unvermeidlichen Mütze nicht so ungemein Vertrauen erweckend klingen würde, dann nähme man ihm seine überdrehten Alltagsgeschichten nicht ab, obwohl sie natürlich alle beinahe genau so passiert sind.

Außerdem begrüßt Gastgeber Fritz Eckenga die Hamburgerin Ella Carina Werner, die sich u.a. als Autorin für das Satiremagazin "Titanic" einen Namen gemacht hat. Für Werner steckt die Gegenwart für eine Frau jenseits der dreißig voller Fragen: Kann man jetzt noch eine Punkband gründen? Sind Viererbeziehungen nicht doch besser als Zweierbeziehungen? Kann man noch zelten, wenn man schon Geld hat? Und wann beginnt endlich die soziale Weltrevolution?

Keine Frage – auch musikalisch wird mit dem "Standorttreuen Stammorchester DO-Mitte" wieder einiges geboten.

Aufnahme vom 26. November 2022 aus dem Fritz-Henßler-Haus in Dortmund - Sendung am 03.12.2022

Redaktion Simon Strehlau