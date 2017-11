Als entscheidenden Einschnitt in seinem Leben und dem der Band nennt Campino das 1.000. Konzert 1997 im Düsseldorfer Rheinstadion. Ein 16-jähriges Mädchen kam im Gedränge zu Tode. "Das war für uns im Leben der absolute Tiefpunkt und Tiefschlag. Wir haben uns selbst angezweifelt und gefragt: Worum geht es eigentlich in der Musik? Muss man immer Rekorde und viele Leute haben? War es falsch, so ehrgeizig zu sein, in so einem Stadion zu spielen?"