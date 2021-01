Bjarne Mädel im Tischgespräch mit Andrea Burtz

Ein Kommissar mit phobischer Störung in einem friesischen Kaff voller Abgründe. Kein "Schmunzelkrimi", sondern ein düsterer Fall. Trotzdem gibt es auch komische Momente. Bjarne Mädel fand es reizvoll, hier die Balance zu finden: die richtige Mischung aus Melancholie und norddeutschem Humor. Zu lachen, weil man es anders nicht aushält, ist für den gebürtigen Hamburger die schönste Form von Komik. In den vergangenen Jahren war er zunehmend in Filmen dunklerer Tonart zu sehen. "Ich wusste, dass ich ernst sein kann. Aber die anderen sollten es auch noch erfahren."

Warum ein halbes Hähnchen das Pubertätsende bedeutet und wann Orangensaft beim Spielen hilft, hat der 52-jährige Andrea Burtz in Berlin verraten.

Redaktion: Ulrich Horstmann