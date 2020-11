Zukunft - Wie wollen wir leben?

Was tun gegen Klimakrise, Raubbau an den natürlichen Ressourcen und wachsenden Spannungen zwischen Arm und Reich – global aber auch vor der Haustür? Dass "Gutes Leben" nicht gleichzusetzen ist mit stetig beschleunigtem Wachstum und immer mehr Konsum, diese Überzeugung wächst schon seit Jahren. Manche Erfahrungen mit der Corona Pandemie – nicht nur entspanntes Radeln in smogfreien Innenstädten; auch die gestiegene Wertschätzung eines kommunalen Gesundheitssystems und gesellschaftlicher Solidarität dürften das Interesse an neuen Modellen des Wirtschaftens und Zusammenlebens stärken.

Die Reihe stellt Projekte, Initiativen und Unternehmen in Europa vor, die eher der Logik des Gemeinwohls und Teilens denn des Profits und Zwangs zum Wachstum folgen: beim Wohnen, Produzieren, Einkaufen, Versorgen und Kommunizieren.

Teil 1: Die Lust am Gemeinsamen - 8. November 2020

Die Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst. Die Gründe sind vielfältig: Vereinzelung, Auflösung traditioneller Bindungen oder auch Überlastung in unbefriedigenden Jobs. Gesucht werden neue Formen des Zusammenlebens und -arbeitens. Zum Beispiel in einem Schweizer Mehrgenerationen-Haus, einem Projekt, dass die ambulante Krankenpflege in den Niederlanden umkrempelt oder einem selbstverwalteten Pariser Supermarkt der Bioprodukte für alle bezahlbar machen will.