Ein eigenes Häuschen – ein Traum vieler Familien: Statt Monat für Monat Miete zu zahlen investieren sie lieber in ein Eigenheim – gerade in Zeiten niedriger Zinsen und günstiger Kredite. Was für sie eine Beruhigung auch mit Blick auf das Alter ist, bedeutet für andere Belastung und Gebundenheit. Sie zahlen lieber Miete und fühlen sich frei: Keine Schulden, keine Verpflichtungen und keine Kompromisse: Denn für das freistehende Haus reicht vor allem in den Ballungsräumen in NRW selten das Budget. Ein Blick auf Käufer und Mieter in NRW.