Überall hören wir Abgesänge auf das Auto, doch kaum jemand verzichtet. Fahrradfahrern werden seit Langem mehr Rechte und bessere Verkehrswege versprochen. Doch die Politik liefert nur spärlich. Fußgänger finden sich zwischen allem Verkehr eingezwängt, als schwächstes Glied in der Mobilitätskette. Und wenn sie den Öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen, ist der nicht komfortabel und oft genug unpünktlich. Anstatt das Liniennetz zu erweitern, wird es oft noch ausgedünnt. Alle Verkehrsteilnehmer stehen sich im Weg, nehmen sich in Flächenkonkurrenz den Raum und kommen nur schlecht vorwärts. Die WDR5 Tiefenblick-Reihe erzählt, mit welchen Schwierigkeiten Fußgänger, Radler, Bus- und Bahnfahrer zu kämpfen haben. Sie präsentiert Städte, in denen das Miteinander im Verkehr funktioniert. Und sie geht der Frage nach, wie Mobilität von morgen aussehen muss.

Verkehr ist immer - Schlecht zu Fuß (Folge 1/3)

WDR 5, Samstag, 06. November 2021 2021, 13.30 – 14.00 Uhr

WDR 5, Sonntag, 07. November 2021 2021, 18.30 – 19.00 Uhr

Fußgänger sind die Schwächsten im Straßenverkehr: Bürgersteige sind zu eng, parkende Autos stehen im Weg, die Ampelphasen sind zu kurz, die Umwege zu lang. Wer zu Fuß geht, gilt als Störfaktor. Aber das ändert sich langsam.