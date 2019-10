Teil 4: Die Sehnsucht - 10. November 2019

Marie und Paul Pireaud sind frisch verheiratet, als der Krieg ausbricht. Marie lebt noch bei ihren Eltern und unternimmt alles, Paul an der Front zu besuchen, was verboten ist. Käthe Kollwitz droht an der Trauer um ihren Sohn und an Selbstvorwürfen zu zerbrechen. Mit 14 hat Elfriede Kuhr ihr erstes schüchternes Liebesabenteuer mit einem Flieger. In Bremen sind die Kinder von Anna Pöhland auf die Versorgung durch die Suppenküche angewiesen, während ihr Mann in den Schützengräben an der Somme vom Wiedersehen träumt.