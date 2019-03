In riesigen Datenbanken werden Gensequenzen gespeichert und analysiert, Tech-Firmen dekodieren menschliche Emotionen und einzelne Forscher und Unternehmen beginnen, auch das komplizierteste Organ des Menschen als Datenquelle zu entdecken: Unser Gehirn. Max Lebsanft und Christiane Miethge gehen der Frage nach, was "Big Bio-Data" für unser Leben und unsere Zukunft bedeutet – und wer an den neuen Technologien verdienen will.

Der nackte Mensch (1/3): Die Vermessung der Seele - 10. März 2019

Künstlichen Intelligenzen sind menschliche Gefühle fremd. Noch. Aber Tech-Firmen entwickeln längst Programme, die erkennen, wenn jemand lügt. Ein Startup behauptet sogar, anhand von Gesichtserkennung Persönlichkeitsmerkmale ausmachen und so zum Beispiel Terroristen schon vor der Tat identifizieren zu können.