Immer mehr Menschen arbeiten auch über das Rentenalter hinaus - in den letzten zehn Jahren hat sich ihre Zahl verdoppelt. Gebrochene Erwerbsbiografien und lange Erziehungszeiten zwingen viele Frauen dazu, sich im Alter etwas dazu zu verdienen. Andere sorgen sich um ihren Betrieb, finden keinen Nachfolger. Ein großer Teil aber fühlt sich einfach zu jung um alt zu sein. Die Tiefenblick-Serie „Arbeit im Alter“ stellt Menschen vor, die einfach nicht Feierabend machen wollen oder können.

Teil 1: Unermüdlich - Wenn die Rente nicht zum Leben reicht

Sie haben in ihrem Leben viel gearbeitet – und tun es auch noch im Rentenalter: Menschen, deren Altersvorsorge nicht zum Leben reicht. Vor allem Frauen in dieser Gruppe droht im Alter Armut. Was kann dagegen getan werden?