Online-Dating: Chancen für die Liebe?

Das kann einerseits helfen, sich aus einer unglücklichen Beziehung zu lösen, oder in einer neuen Stadt Leute kennenzulernen. Doch andererseits auch bedeuten, dass man ständig weitersucht. "Das führt dazu, dass ständig evaluiert wird: Ist das überdurchschnittlich, was wir haben? Wie viel Spaß, wie viel Freude, wie viel Ekstase hat mir diese Beziehung gebracht?", sagt die Sozialpsychologin Johanna Degen. Sie forscht an der Europa-Universität Flensburg und arbeitet in einer Praxis für Paartherapie.

Sich schnell finden und wieder verlieren, sei längst normal geworden. Wie hat sich unser Kennlernverhalten verändert? Sind Dating-Apps eine Bereicherung für unser Liebensleben? Oder sorgen sie für eine Katalogmentalität bei der Partnerwahl? Haben Sie Erfahrungen mit Dating-Apps oder mit einer Partnervermittlung gemacht? Wie haben Sie ihren Partner kennengelernt?

Gast: Pia Kabitzsch (Psychologin, Host funk-Kanal psychologeek, Autorin "It´s a date!")

Redaktion: Willi Schlichting und Alexander Figge