Energieland NRW im Umbruch?

Die Atomkatastrophe in Japan vor sieben Jahren war Anlass für die Energiewende in Deutschland. Der von Rot-Grün geplante Atomausstieg war von CDU-Kanzlerin Merkel gerade erst gelockert worden, da machte sie die Kehrtwende: Acht Atomkraftwerke wurden vom Netz genommen, die übrigen sollen bis 2020 abgeschaltet werden. Seitdem beschleunigt sich der Wandel des Energiemarktes. 2017 erreichte der Anteil der Erneuerbaren Energien 33 Prozent an der hiesigen Stromerzeugung. Den vier großen deutschen Energieunternehmen, unter ihnen RWE und E.ON, wird oft vorgeworfen, sie hätten die Energiewende verschlafen und seien zu spät in Erneuerbare Energien eingestiegen.