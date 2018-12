Geschenke kaufen - im Netz oder in der Stadt?

Bequem ist er ja, der Geschenke-Einkauf per Mausklick. In Ruhe zuhause am Rechner die Geschenke aussuchen und dann einfach nach Hause liefern lassen. Und diese Art des Weihnachts-Shopping wird immer beliebter. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) mit 330 Millionen Zustellungen an Privathaushalte. Im Vergleich zum Vorjahr werden täglich 500.000 Pakete mehr ausgeliefert.

Insgesamt – über das Jahr gesehen – wird mit 3,5 Milliarden Sendungen gerechnet, das wäre eine glatte Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2000. Der Boom im Onlinehandel kennt nicht nur Gewinner: Um die Flut der Pakete bewältigen zu können, stellen die Paketdienste geschätzte 25.000 zusätzliche Fahrer für das Weihnachtsgeschäft ein – zu teils extrem schlechten Konditionen.Die Arbeitsbedingungen und Löhne vieler Paketboten halten viele Beobachter für miserabel, insbesondere wenn sie über Sub- oder Sub-Sub-Unternehmer beschäftigt sind.

Die Einzelhändler in den Innenstädten fürchten um ihre Umsätze. Und gerade in der Vorweihnachtszeit verstopfen die Lieferwagen der Paketdiente die Straßen in den Innenstädten. Von den Folgen für die menschliche Gesundheit und die Natur ganz zu schweigen.

Was halten Sie vom Einkauf im Internet mit Lieferung nach Hause? Nutzen Sie das selbst? Oder kaufen Sie lieber in Geschäften vor Ort ein? Und warum? Wie beurteilen Sie die Folgen - für die Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Paketboten?

Gast: Oliver Buttler, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Redaktion: Heiko Hillebrand und Valentina Dobrosavljevic