Ist das Leben als Frau teurer?

Für Frauen kostet eine neue Kurzhaarfrisur rund 12,50 Euro mehr als für den Mann - so das Ergebnis einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Auch für die Reinigung müssen Kundinnen tiefer in die Tasche greifen: In vielen Geschäften gibt es für Herrenhemden und Damenblusen verschiedene Preise. Grundsätzlich zahlen Frauen für Dienstleistungen in sechs von zehn Fällen oben drauf. Bei Artikeln, wie Cremes und Rasierer sind die Unterschiede zwar vorhanden, aber kleiner. In wenigen Fällen ist das Leben hingegen für Männer teurer, wenn es etwa um Dating-Portale oder Partys geht.

"Wenn eine Person allein wegen ihres Geschlechts mehr zahlen muss, dann verstößt das im Grundsatz gegen das Diskriminierungsverbot", so Christine Lüders, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Gleichzeitig klafft die Lohnlücke immer noch auseinander: Frauen verdienen rund 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Österreich hat bereits umgedacht - dort haben viele Friseure ihre Preise angepasst. Vorlage war eine geschlechtsneutrale Preisliste. Christine Lüders sieht das als gutes Beispiel und plädiert dafür, den Blick dafür zu schärfen.

Haben Sie Preisunterschiede bemerkt? Fühlen Sie sich dadurch benachteiligt oder halten Sie die Differenz für gerechtfertigt? Und wie gehen Sie damit um? Müssen Männer hingegen in anderen Bereichen draufzahlen? Sollten die Preislisten in Deutschland überarbeitet werden? Und wie passt die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in dieses Bild?

Studiogast: Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg

Redaktion: Julia Lührs