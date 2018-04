Egal ob in Düsseldorf, Dortmund oder Duisburg, im ganzen Land kann der Alltag heute (10.4.2018) durcheinandergebracht werden. Verdi ruft ihre Mitglieder dazu auf, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Busse und Bahnen bleiben stehen, Kitas und Ämter sind teils geschlossen, Flugreisende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen. Das bedeutet für viele Pendler und Familien, umorganisieren und zusammenhalten. Hintergrund ist der Streit um mehr Geld im öffentlichen Dienst. In NRW sind die Hauptkampftage für heute und morgen angesetzt, die größten Kundgebungen sind in Bonn, Köln, Dortmund und Bielefeld geplant.

Mit den neuen Streiks soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. " Die Wirtschaft boomt, und die Steuereinnahmen von Bund und Kommunen sind so hoch wie lange nicht mehr ", erklärt Verdi-Chef Bsirske. Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten 6 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr auf dem Konto. Dieses Angebot lehnt die Arbeitgeberseite als zu hoch ab. Am kommenden Wochenende gehen die Tarifverhandlungen in die nächste Runde.

Wie bewerten Sie die Streiks? Wie stellen Sie sich in Ihrem Alltag darauf ein? Bilden Sie Fahrgemeinschaften, falls Sie pendeln? Sind Sie selbst gewerkschaftlich organisiert und bei den Kundgebungen dabei? Sind Streiks Ihrer Meinung nach ein geeignetes Mittel, um Forderungen nach mehr Lohn und Gehalt durchzubringen?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11.00 bis 20.00 Uhr.

Gast: Frank-Christian Starke, WDR Wirtschaftsredakteur

Redaktion: Jessica Eisermann und Gundi Große