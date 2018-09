Hambacher Forst: Mehr als ein Wald?

Der Protest im Hambacher Forst gilt vielen als Symbol für den Kampf um Klimaschutz. Die zuständige Bezirksregierung Arnsberg hatte im Frühjahr den sogenannten Hauptbetriebsplan für den Braunkohletagebau Hambach genehmigt und damit auch die umstrittene Rodung durch RWE .

Aus Sicht von RWE ist die Abholzung notwendig, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Mitte Oktober will das Oberverwaltungsgericht in Münster allerdings noch über eine Beschwerde des Umweltverbandes BUND entscheiden, der das Waldgebiet erhalten will. RWE hat zugesagt, bis zu einer Entscheidung des Gerichts mit einer Rodung zu warten.

Umweltverbände fordern, Räumung und Rodung auszusetzen, bis die Kohlekommission Vorschläge für den Ausstieg aus der Braunkohle erarbeitet hat. Das soll bis Ende des Jahres passieren. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD hatte sich dafür ausgesprochen.