Kinderlose zur Kasse bitten?

Es ist ein Vorschlag, der für Zündstoff in der Sozialversicherungsdebatte sorgt - und die Liste von Pros und Kontras ist lang: Frauen und Männer ohne Nachwuchs sollen mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen als Eltern. "Familien und Eltern ziehen künftige Beitragszahler groß, das heißt, sie leisten einen Beitrag dafür, dass die soziale Sicherheit auch noch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren funktioniert", so die Argumentation von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dahinter steckt, dass die Zahl der Menschen, die ohne Kinder leben, in Deutschland seit Jahren zunimmt - und die Gesellschaft älter wird, Kranken- und Rentenversicherung brauchen immer mehr Geld. Ein Dilemma, das die Kluft zwischen Eltern und Kinderlosen größer machen könnte?

Für den Ansatz, kinderlose Paare zur Kasse zu bitten, hagelt es Kritik. Dies sei nicht zielgenau und nicht zielführend, so die Stimmen aus Sozialverbänden und Gewerkschaften. Stattdessen müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden, die Unterstützung von Eltern sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber bitte nicht auf Kosten der Kinderlosen, fordern Gegner des Vorschlags. Gegenwind gibt es auch vom Koalitionspartner: "Ich bin nicht dafür, dass wir Kinderlose bestrafen. Viele haben einen Kinderwunsch, der sich nicht erfüllt hat", sagt Bundessozialminister Hubertus Heil ( SPD ) und bezeichnet die Debatte als schräg. Die Lasten müssten gerecht verteilt werden.

Sollen Kinderlose mehr Beiträge zahlen? Wird das Aufziehen des Nachwuchses Ihrer Meinung nach ausreichend honoriert? Wie könnten Familien entlastet werden? Und kann es im deutschen Sozialsystem eine gerechte Lösung geben? Wo beginnt die Fürsorgepflicht des Staates?

