Was darf Kunst?

Am Mittwoch (22.11.17) hatten Aktivisten des "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS) eine Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals auf einem Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke enthüllt. Die Künstlergruppe will damit an die Dresdner Rede Höckes erinnern, bei der er das Berliner Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet hatte. Die umstrittene Aktion hält Thüringen in Atem. Mittlerweile ermittelt die Polizei: Die Künstler stehen im Verdacht, den AfD-Mann zu nötigen.