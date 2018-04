Länger schlafen, besser lernen?

Länger schlafen und später im Unterricht sitzen. Was sich wie ein Schülertraum anhört, ist in Niedersachsen nun möglich: Das Land überlässt den Schulen die Entscheidung, wann der Unterricht beginnt - die neue Regelung gibt lediglich vor, dass das Lernen nicht vor 07:30 Uhr anfangen soll. In Nordrhein-Westfalen muss die erste Stunde zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr beginnen. Einzig auf einem Gymnasium in Alsdorf können sich Oberstufenschüler aussuchen, ob sie zur ersten oder zweiten Stunde kommen – müssen den Stoff aber nacharbeiten. Eine gute Idee, wenn es nach Schlafforschern geht: Studien zeigen, dass zwar zwei Drittel der Schüler am frühen Morgen die Augen offen haben. Sie quälen sich aber an die Tafel und bauen über die Woche ein Schlafdefizit auf.

Der Schulleitungsverband Deutschland schlägt vor, dass die Entscheidung über den Schulbeginn Eltern, Schülervertreter und Lehrerkollegen gemeinsam treffen. Wichtig sei ein gutes Ganztagskonzept. Immerhin hängt bei Familien und Lehrern der gesamte Tagesablauf vom Schulbeginn ab, ganz zu schweigen von Busverbindungen oder der täglichen Kinderbetreuung am frühen Morgen. "Bereits jetzt wiegen Fachkräftemangel und Arbeitsüberlastung an den Schulen schwer", mahnt Christian Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Man müsse alle Interessen im Blick haben, so der Tenor.

Hätten Sie sich einen späteren Schulbeginn gewünscht? Ist unser Schulsystem reif für den Wandel? Sind Sie der Meinung, dass Kinder und Jugendliche, die später zur Schule müssen erfolgreicher lernen? Oder kollidieren mit einem späteren Start Schul- und Arbeitswelt? Und wen sehen Sie in der Pflicht, die Veränderungen für Morgenlerche und Nachteule in der Schule anzugehen?

