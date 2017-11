Weihnachtsmärkte zwischen Poller und Beton?

Heute eröffnet der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz – dort, wo vor gut einem Jahr ein LKW in die Menschenmasse fuhr und 12 Menschen tötete. Im Vorfeld der diesjährigen Weihnachtsmarktsaison ist daher eine politische Debatte, um die Sicherheit der Märkte entbrannt. Ob in Düsseldorf, Essen, Münster oder Köln – an fast allen Weihnachtsmärkten in NRW gibt es in diesem Jahr verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. In Dortmund gibt es ein zeitlich begrenztes Fahrverbot und Sperren für Lastwagen in der Innenstadt. Die Zufahrten sind an vielen Orten mit Betonklötzen und Pollern abgesichert, um Terroranschläge zu verhindern.

Auch mit einer verstärkten Polizeipräsenz müssen die Besucher der nordrhein-westfälischen Weihnachtsmärkte rechnen. Das soll einerseits abschrecken, aber auch das Sicherheitsempfinden der Besucher stärken, teilte die Polizei NRW mit. Der Bund der Schausteller warnte jedoch, dass Weihnachtsmärkte nicht zu Festungen werden dürften, die Veranstalter befürchten geringere Besucherzahlen als in den Vorjahren.

Wie gehen Sie mit der Situation um? Helfen Ihnen die Sicherheitsmaßnahmen, den Weihnachtsmarktbesuch unbeschwerter zu genießen? Oder fühlen Sie sich durch Beton und Poller gestört? Was bedeutet Ihnen der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt? Sehen Sie durch die Sicherheitsmaßnahmen ein Stück deutsches Kulturgut bedroht?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Studiogast: Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Redaktion: Julia Lührs