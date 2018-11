Medizinprodukte besser kontrollieren?

Die Anzahl der Menschen, die an minderwertigen Implantaten wie Prothesen oder Herzschrittmachern leiden oder sogar sterben, steigt. Im vergangenen Jahr waren es so viele nachgewiesene Probleme mit solchen Medizinprodukten wie nie zuvor - die Zahl der Verdachtsmeldungen habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Recherche von mehr als 250 Journalisten unter dem Namen "The Implant Files", an der auch der NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren.