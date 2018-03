Handys und Laptops mit in den Unterricht?

Eigene Lernvideos über den Unterricht drehen, Nachrichten in der Politikstunde online abrufen oder mal eben ein Wort oder einen fremden Begriff googeln. Mädchen und Jungen an weiterführenden Schulen sollen ihr eigenes Smartphone, Tablet oder den Laptop im Unterricht benutzen, so die Idee der NRW-Regierungsparteien. Hintergrund des Vorschlags ist ein Positionspapier zur Digitalisierung im Klassenzimmer. Wer kein oder ein veraltetes Gerät habe, bekomme es zur Verfügung gestellt. Auch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will die privaten Handys im Unterricht zumindest als Übergangslösung erlauben - grundsätzlich müsse aber der Staat die Schulen ausstatten.

Kritik kommt von verschiedenen Seiten: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft befürchtet eine digitale Spaltung im Klassenzimmer. Der Vorschlag zeige nur das Versagen der Politik. Stefan Behlau, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, sieht vor allem die Gymnasien im Fokus – dadurch könnten andere Schulformen außer Acht gelassen werden. Und auch bei Lehrern sind die privaten Geräte im Unterricht umstritten: Gruppenarbeiten per WhatsApp oder der Austausch über soziale Netzwerke – nicht jeder kann hier mithalten. Geschweige denn unterscheiden, wann die Nutzung privat, wann schulisch ist. In den NRW-Klassenzimmern gibt es aktuell individuelle Lösungen: Die einen verbieten Handys und Co grundsätzlich, andere erlauben sie nur in den Pausen, wieder andere arbeiten ganz gezielt mit den digitalen Geräten im Unterricht.

Gleichzeitig gibt es für Lehrer in NRW eine neue Dienstanweisung, die es ihnen erschwert, ihre eigenen Tablets oder Laptops für die Schule zu nutzen. In einem elfseitigen Formular wird detailliert aufgeführt, welche Maßnahmen Lehrer berücksichtigen müssen, um datenschutzrechtlich nicht angreifbar zu sein.

Was halten Sie von dem Vorschlag, eigene Handys, Laptops und Tablets im Unterricht einzusetzen? Gehören die Geräte aus Ihrer Sicht schon längst in die Klassenzimmer? Oder ausgesperrt? Welche digitale Ausstattung und Schulungen brauchen Schüler und Lehrer Ihrer Meinung nach? Haben Sie selbst Erfahrungen mit privaten Laptops am Arbeitsplatz gemacht? Und wen sehen Sie in der Pflicht, die Digitalisierung der Schulen anzugehen?

