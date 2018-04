Fahrtest für Senioren Pflicht?

Schulterblick, Beschleunigen, durch enge Straßen navigieren: Was für Führerscheinneulinge noch eine Herausforderung ist, wird mit der Erfahrung einfacher. Trotzdem gibt es einen Punkt, an dem viele Ältere schlechter sehen und hören, langsamer reagieren oder nicht mehr über die Schulter schauen können, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforscher der Versicherer. "Über 75-Jährige sind an drei Viertel der schweren Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuld".

Gerade einmal 3300 ältere Autofahrer haben im vergangenen Jahr einen freiwilligen Führerscheincheck der Autoclubs ADAC und ACE gemacht. Für die ältere Generation ist der PKW oft eine Garantie, sich frei bewegen zu können. Der Abschied vom Führerschein fällt vielen schwer. 83.000 Senioren haben im vergangenen Jahr einen "Sicher Mobil"-Kurs besucht. Hier lernen die Teilnehmer, wie man ohne PKW auskommt und auf den Bus umsteigt. Gleichzeitig sind immer wieder junge Autofahrer im Visier, weil sie zu schnell fahren oder durch Handys am Steuer die Unfallstatistik nach oben treiben. Die Unfallforscher der Versicherer fordern auch regelmäßige Sehtests für junge Autofahrer. In anderen Ländern ist das bereits Usus: In Italien, Finnland oder Kanada müssen Fahrer alle paar Jahre einen Gesundheitstest machen.

Sind Sie für oder gegen einen verpflichtenden Test für ältere Fahrer? Ist sicheres Autofahren eine Frage des Geburtsdatums? Sprechen Sie in der Familie über das Thema Autofahren und Alter? Würden Sie Ihren Führerschein jemals abgeben? Oder haben Sie vielleicht selbst schon überlegt, auf Bus und Bahn umzusteigen?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11.00 bis 20.00 Uhr.

Gast: Michael Haeser, Verkehrspsychologe

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic