Organspende - wie stehen Sie dazu?

Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, ob es eine Pflicht zur Organspende geben soll. In Deutschland wurde 1997 im Transplantationsgesetz festgelegt, dass eine ausdrückliche Zustimmung zur Spende erforderlich ist. Aber auch Angehörige oder vom Verstorbenen dazu bestimmte Personen sind berechtigt, im Sinne des Patienten über eine Organentnahme zu entscheiden.

Deutschland ist in Europa bei der Organspende auf einen der hintersten Plätze abgerutscht: Es gibt derzeit im Schnitt 9,3 Spender pro eine Million Einwohner, Nordrhein-Westfalen ist mit 8,2 Spendern pro Million auf Platz 13 aller Bundesländer. Zum Vergleich: Spanien hat eine fast fünf Mal höhere Organspenderrate als Deutschland. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) spricht von einer "Tragödie für diejenigen, die dringend auf eine Transplantation warten". Vor diesem Hintergrund wird der Druck zu Reformen auf die Politik immer größer.

Ärztekammer-Chef Frank Ulrich Montgomery hält die bisherige Organspende-Regelung für gescheitert und fordert die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung. Dabei gilt jeder Bürger prinzipiell als potenzieller Organspender - außer, er hat ausdrücklich widersprochen. In 17 europäischen Staaten gibt es die Widerspruchslösung bereits.

Weite Teile der Politik und die Kirchen in Deutschland wollen an der bisherigen Regelung festhalten. Nach Ansicht der katholischen Kirche muss die Organspende eine bewusste und freiwillige Entscheidung bleiben. In NRW wird derzeit über stärkere Dokumentationspflichten der Krankenhäuser und eine entsprechende Nachbesserung des Transplantationsgesetzes debattiert.

Wie stehen sie zur Organspende? Haben Sie einen Organspenderausweis? Wenn nicht, welche Bedenken haben Sie? Ist das Spenden von Organen nach dem Tod für Sie eine ethische Frage? Misstrauen sie der Transplantationsmedizin? Sind Sie für oder gegen eine Widerspruchsregelung?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Studiogast: Prof. Dr. med. Christian Hugo, Generalsekretär Deutsche Transplantationsgesellschaft

Redaktion: Claudia Dammann und Gundi Große