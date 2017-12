Hat die SMS unser Leben verändert?

"Merry Christmas" stand in der ersten SMS (Short Message Service) der Welt. Verschickt hat sie der britische Ingenieur Neil Papworth vor 25 Jahren am 03. Dezember 1992. Über seinen Computer ging die Nachricht an einen Kunden, der auf einer Weihnachtsfeier war. Danach hat der Kurznachrichtendienst die Welt erobert - 2012 war bisher das Rekordjahr: Pro Tag gingen schätzungsweise 40 Millionen Kurzmitteilungen raus. WhatsApp, Twitter und Facebook nicht dazu gerechnet. Diese neue Form der Technologie hat nicht nur unser Kommunikationsverhalten, sondern auch die Sprache verändert.

Abkürzungen, Emoticons und automatische Worterkennung gehören längst zu unserem Alltag und auch in der Weltpolitik werden Kurznachrichten immer häufiger. So sorgt ein Tweet von Donald Trump gerade wieder einmal für Ärger. Der US-Präsident hatte die britische Regierungschefin Theresa May in wenigen Zeichen scharf zurechtgewiesen: Sie solle sich nicht mit ihm, sondern mit dem zerstörerischen radikalen islamistischen Terrorismus beschäftigen.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Hat sich Ihre Kommunikation durch die SMS verändert? Empfinden Sie Kurznachrichten als eine Bereicherung oder sehen Sie Nachteile? Wie oft und in welchen Situationen verschicken Sie Kurzmitteilungen? Reichen 160 Zeichen für eine gelungene Kommunikation aus? Und wie stehen Sie zu Benimmregeln für SMS, WhatsApp und Twitter?

Studiogast: Maren Hartmann, Professorin für Kommunikation und Mediensoziologie von der Universität der Künste in Berlin.

