Einsteiger gesucht – Ausbildung jetzt?

So ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf dem Ausbildungsmarkt laut Bundesagentur für Arbeit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich zurückgegangen. Auch in Nordrhein-Westfalen sind noch eine Vielzahl an Stellen offen.

Auf der anderen Seite gibt es weniger Ausbildungsmöglichkeiten. Denn auch die Firmen sind aufgrund der Pandemie zurückhaltender. Jeder zehnte ausbildungsberechtigte Betrieb könnte 2021 weniger Lehrstellen anbieten als im Vorjahr – das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor.