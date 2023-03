Nahrungsmittel – muss die Mehrwertsteuer vom Tisch?

Brot, Nudeln, Reis, Käse, Öl, Butter, Fleisch und Fisch: Portugal will die Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel für ein halbes Jahr streichen, um die starke Inflation zu bekämpfen. In dem EU-Staat beträgt die Mehrwertsteuer für die meisten Nahrungsmittel 6 Prozent, die Inflationsrate liegt bei 8,2 Prozent. Die Regierung führt das hauptsächlich auf den Krieg in der Ukraine zurück. Außerdem sollen Land- und Viehwirte finanzielle Unterstützung bekommen. Rund 600 Millionen Euro kostet das Paket.