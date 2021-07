Klimaschutz oder Anpassung: Was ist dringender?

Was begünstigt Katastrophen und Zerstörung? Welche Bauweise schützt die Substanz am besten? Wie schützen wir Menschen vor und während einer Katastrophe? Worauf sind Sie bereit zu verzichten, wenn es um die Anpassungen an den Klimawandel geht? Wissen Sie um die Risiken in Ihrer Region?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555).

Gast: Prof. Dr. Stefan Greiving (TU Dortmund)

Redaktion: Urich Horstmann und Moritz Folk