Hilfe leisten, Hilfe annehmen – Was bedeutet das für Sie?

Neben der kurzfristigen Unterstützung gibt es auch langfristige Projekte: Pflege von Angehörigen und Freunden, Leseförderung in Schulen, Unterstützung in Sportvereinen. Allein im Jahr 2020 haben in Deutschland über 17 Millionen Menschen eine ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt, so der Verein Deutsches Ehrenamt. Freiwillige Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zum Beispiel sind angewiesen auf ehrenamtliche Mitglieder.