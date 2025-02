Die Welt wirkt zunehmend unübersichtlicher und krisenhafter. Der Krieg in der Ukraine ist bedrohlich nah. Nachvollziehbar, dass die Angst vor Krieg und Konflikten wächst: Laut einer Befragung der Bundeswehr aus dem vergangenen Jahr fühlen sich die Menschen durch den Konflikt zwischen dem Westen und Russland sowie durch einen möglichen Krieg in Europa zunehmend bedroht.

Dazu ein unberechenbarer US-Präsident Donald Trump, der damit droht, Europa mit der Gefahr alleine zu lassen. Oder kann er für Frieden sorgen? Beeinflussen dürfte Trumps wirtschaftlich motivierte "Deal"-Politik die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine in jedem Fall. Aktuell fordert er: Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gaza-Streifen als Friedensplan und US-Waffenhilfe für die Ukraine nur gegen Rohstoffe.

Wie sollte Deutschland auf die veränderte Sicherheitslage in der Welt reagieren? Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr auf den Weg gebracht und die Verteidigungsausgaben erhöht. Sie unterstützt die Ukraine militärisch mit Kampfpanzern, Raketenwerfern und bewaffneten Drohnen. Aber reicht das, um Deutschland sicherer zu machen? Oder birgt eine Aufrüstung mehr Risiken? Auch die NATO rückt in den Fokus: Soll Deutschland innerhalb des Bündnisses eine aktivere Rolle übernehmen?

Die deutsche Gesellschaft muss einen Umgang damit finden, dass die Kriegsgefahr nach langer Zeit wieder ein Thema ist: "Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im Sommer 2024. Die Parteien vertreten ganz unterschiedliche Konzepte – von massiver Aufrüstung über verstärkte diplomatische Initiativen bis hin zu pazifistischen Ansätzen. Auch eine Rückkehr zur Wehrpflicht wird immer wieder diskutiert.

Welche Rolle spielen sicherheitspolitische Themen bei Ihrer Wahlentscheidung? Haben Sie Angst vor einem Krieg? Welche Partei überzeugt Sie in der Sicherheitspolitik – und warum? Beeinflusst der Ukraine-Krieg Ihre Wahlentscheidung? Sollte der Unterstützung für die Ukraine Grenzen gesetzt werden? Muss Deutschland mehr Geld für die Bundeswehr aufbringen? Und würden Sie höhere Verteidigungsausgaben zulasten anderer Bereiche wie Bildung oder Soziales akzeptieren? Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach am besten zu Frieden und Stabilität in der Welt beitragen? Was erwarten Sie von der künftigen Bundesregierung in Bezug auf Deutschlands Rolle in der NATO?

Gast: Solveig Richter, Friedens- und Konfliktforscherin von der Universität Leipzig

Redaktion: Thomas Vehling und Chris Hulin