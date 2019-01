TV -Gelder in Milliardenhöhe, Rekordtransfers und Umsätze, die unaufhaltbar in die Höhe schnellen – der Kommerz hat den deutschen Profi-Fußball fest in der Hand. Das zumindest kritisieren viele Fans. Beim WDR 5-Stadtgespräch am Donnerstag (17.01.2019) haben sie unter anderem mit Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, darüber diskutiert.

DFL fördert Kommerzialisierung – Fans wenden sich ab

Die DFL treibt die Kommerzialisierung und die internationale Vermarktung der Bundesliga immer weiter voran. 2017 erreichten die Vereine der 1. und 2. Liga mit einem Umsatz von über vier Milliarden Euro den 13. Rekord in Folge. Auch die Einnahmen durch Fernsehgelder sind kaum zu stoppen: 1,15 Milliarden Euro erhalten die Vereine pro Spielzeit bis 2021. Gleichzeitig steigen auch die internationalen Medienerlöse.