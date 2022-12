Gefundenes Fressen – Geschichten vom übermäßigen Ess-Genuss

Die heutige SpielArt hat aus gegebenem Anlass in den Literaturen der Welt nach Essbarem gesucht und etliche Leckerbissen aufgespürt, gefundene Fressen sozusagen.

Mit William Makepeace ist sie heute zu Gast bei englischen Snobs und mit Wolfgang Bächler am gedeckten Tisch bei Hitlers zuhause. Dann beobachtet sie mit Bohumil Hrabal ein opulentes kaiserliches Festmahl, bevor sie mit Gaston Ravignac einen im wahrsten Sinne des Wortes letzten Gang verputzt.

Last but not least wird mit William Burroughs auch noch ein Ketchup-Besteller im Gourmet Restaurant entdeckt, bevor es dann der Gesundheit zuliebe mit Fanny Müller zum Fastenwandern geht.

Das alles wie immer in der SpielArt mit ausgewählter Musik à la carte.

Zusammenstellung: Matthias Ehlers

Redaktion Anja Iven