Zum 20. Mal: Deutscher Hörbuchpreis wird verliehen

Im Rahmen einer abwechslungsreichen Radio-Show wird der Deutsche Hörbuchpreis 2022 verliehen. Sie können am Radio live dabei sein, wenn das Geheimnis um die Gewinner:innen gelüftet wird. WDR 5 überträgt die Veranstaltung ohne Publikum am Dienstag (15.03.2022) ab 20.04 Uhr. Die Sendung wird auch zum Nachhören hier zur Verfügung stehen.

Der Deutsche Hörbuchpreis würdigt deutschsprachige Hörbuchproduktionen, die die Stärken und Möglichkeiten des akustischen Mediums in besonderer Weise herausstellen. In sechs Kategorien wird der Preis in diesem Jahr verliehen und zusätzlich die Auszeichnung "Das besondere Hörbuch 2021" vergeben.

WDR 5 Moderatorin Marija Bakker führt durch den Abend, der eine bunte Mischung aus Live-Gesprächen mit Preisträger:innen, aufgezeichneten Interviews und Ausschnitten aus den prämierten Titeln bietet. Für die musikalische Gestaltung sorgt die WDR Big Band Small Group.

Die 18 Nominierten für den Deutschen Hörbuchpreis 2022

Auftakt für Litcologne - wieder mit Publikum

Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises bildet auch den Auftakt zur Litcologne, die vom 15. bis 26. März 2022 wie gewohnt mit zahlreichen Lesungen, Diskussionen und Gesprächen aufwartet. In diesem Jahr wird das Publikum bei der Litcologne wieder dabei sein.