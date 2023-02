Die besten Hörbücher werden prämiert

Sie können am Radio live dabei sein, wenn die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises bekannt gegeben werden. In sieben Kategorien wird der Preis in diesem Jahr verliehen.

Durch den Abend mit Gesprächen und Ausschnitten aus den prämierten Titeln führt WDR 5-Moderatorin Rebecca Link. Musikalisch begleitet die WDR Big Band Small Group die Preisverleihung.

Im Anschluss finden Sie die Sendung auch hier zum Nachhören.

Hier zeigt sich die große Stärke des akustischen Mediums

Der Deutsche Hörbuchpreis würdigt seit jeher die Stärken des akustischen Mediums und zeichnet deutschsprachige Hörbuch-Produktionen aus, die diese in besonderer Weise herausstellen.

Die Preisverleihung bildet traditionell auch den Auftakt zum internationalen Literaturfest Litcologne, das vom 1. bis 11. März stattfindet – mit zahlreichen Lesungen, Diskussionsrunden und prominenten Gästen. Nilz Bokelberg, Moderator und Podcaster, wird beim Hörbuchpreis-Abend offiziell die Litcologne eröffnen.