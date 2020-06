Lies mir was vor: "Stolz und Vorurteil"

Alles dreht sich um Familie Bennet, die ihre fünf Töchter ohne große Reichtümer, aber mit hohen Ansprüchen an die gesellschaftliche Stellung unter die Haube bringen will. Denn als das höchste Ziel im Leben einer Frau gilt die erfolgreiche Vermählung. Und so feiert die vornehme Gesellschaft Bälle, macht Antrittsbesuche bei aussichtsreichen Heiratskandidaten und spinnt so manche Intrige.