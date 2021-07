Die WDR 5 Sommerreihe Psychologisches Radio läuft vom 1. Juli bis 5. August immer donnerstags von 20.04 bis 21 Uhr.

Wann wird Sorge zur Angststörung? Ab wann wird es ernst, wenn mein Kind sich zurückzieht? Wie kann man ein Trauma überwinden? Warum ist die Behandlung in einer Psychiatrie noch immer für viele Betroffene ein Thema, über das sie nicht gerne sprechen?

Nicht nur durch Corona ist das Interesse an psychologischen Fragen gewachsen. Und vieles hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte im Umgang mit Patient:innen und Therapien geändert.

Das Psychologische Radio bei WDR 5 möchte einen Raum schaffen, die Psychiatrie von heute vorzustellen. In den einstündigen Gesprächen mit Fachärzt:innen der Evangelischen Kliniken Bethel in Bielefeld wird zum einen der aktuelle Stand der Forschung, zum anderen der Umgang der Betroffenen mit der Diagnose aufgegriffen.

Folge 1: Delir - Operation gelungen, Patient:in verwirrt

Stefan Kreisel setzt sich für Prävention ein

Bei einem Krankenhausaufenthalt oder auch danach kann bei älteren Patient:innen eine Verwirrtheit auftreten, die Delir genannt wird. Die Betroffen sind urplötzlich müde oder so aktiv wie nie zuvor. Angehörigen passiert es dabei schnell, dass sie das Delir mit einer beginnenden Demenz verwechseln. Doch die Merkmale unterscheiden sich. Der Neurologe Dr. Stefan Kreisel leitet die Abteilung Gerontopsychiatrie in Bethel. Er erklärt, warum die Betroffenen in diesen besonderen Verwirrtheitszustand kommen und wie man vorbeugen kann.