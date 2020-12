Pigor & Eichhorn - Einführung für Anfänger

Sie spielten als Duo und mit den Pigoretten, ihre Fans erinnern sich gerne daran. Aber es gibt noch immer Chanson-Anfänger, denen die Kunst der beiden Musiker bisher verborgen geblieben ist. Ihnen kann jetzt geholfen werden. Im aktuellen Programm reisen Pigor und Eichhorn zurück in die 90er. Sabine Christiansen oder Mexico hießen ihre Chansons beispielsweise und diese Lieder waren alle Vorbild und Inspiration für eine ganze Generation neuer Chansonsänger/innen und Musikpoet/innen. Exklusiv für WDR5 erweitert Thomas Pigor das Programm, um den einmaligen musikalischen Exkurs: Pigor für Fortgeschrittene.

Pigor & Eichhorn räumten fast alles ab, was es Kabarett-Preisen so im Angebot ist: Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Chansonpreis, Österreichischer Kabarettpreis, Bayerischer Kabarettpreis und den Salzburger Stier. Das sind nur die wichtigsten Auszeichnungen. Warum sollte man sich das Konzert der beiden live oder bei WDR5 anhören? Um Spaß zu haben, und um zu fühlen, was Musik wirklich in uns berühren kann.

Redaktion Anja Iven

Aufnahme vom 12. September aus der Comedia Köln