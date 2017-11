Texte von der Flucht, der Liebe und dem Leben

Angefangen hat es Ende 2015 in Bochum: Im Deutschkurs schreiben geflüchtete Männer und Frauen über das, was sie bewegt. Eine Journalistin bekommt diese Texte in die Hand und erkennt, dass es besondere Geschichten sind. Sie gründet gemeinsam mit den Geflüchteten ein Zeitungsprojekt und seither erscheint das kleine Journal vierteljährlich unter dem Namen "Neu in Deutschland - Zeitung über Flucht, Liebe und das Leben".

Issam Al-Najm, Autor der Zeitschrift "Neu in Deutschland"

Das ehrenamtliche Projekt bekommt 2016 den Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen und ist bald für weitere Preise nominiert. Die Sprache in diesen Texten ist ungewöhnlich. Sie ist einfach, eingängig und dabei voller Tiefe. Wir hören von Fluchtwegen, von Liebesgeschichten, die über jede Trennung erhaben scheinen, und von merkwürdigen wie freundlichen Begegnungen in Deutschland.

Das WDR Sprecherensemble liest die Texte, aber auch die Stimmen der Autorinnen und Autoren sind zu hören, im Gespräch mit Moderator Matthias Wegener. Musikalisch wird der Abend begleitet vom Gitarren Trio AGN - Acoustic Guitar Night.

Moderation: Matthias Wegener

Musik: AGN Trio (Carsten Hormes, Tony Kaltenberg, Wolfgang Stute)

Redaktion: Christiane Erhard