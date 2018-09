Musik im Dialog: Beethoven & Schäuble

"Schicksalssinfonie" von Beethoven

Im Anschluss spielt das WDR Sinfonieorchester die 5. Sinfonie von Beethoven, in der er "das Schicksal an die Tür pochen" hörte. Zum Konzertauftakt wird die Ouvertüre zu Goethes Freiheitsdrama "Egmont" gegeben. Die Leitung hat Marek Janowski. Das Konzert überträgt WDR 5 am Samstag (29.09.18) ab 20:04 Uhr live aus der Kölner Philharmonie sowohl im Radio als auch im Video-Livestream auf dieser Seite.